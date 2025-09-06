El presidente de Emiratos ordena mantener el puente aéreo de ayuda a Afganistán

ABU DABI, 6 de septiembre de 2025 (WAM) - En aplicación de las directrices del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el Mando de Operaciones Conjuntas continúa operando vuelos de socorro hacia Afganistán.

Este sábado despegó un avión con 40 toneladas de alimentos y materiales de refugio destinados a apoyar y asistir a los damnificados por el terremoto que golpeó las regiones orientales del país.

Además, el presidente emiratí ha ordenado la puesta en marcha de un envío urgente de ayuda humanitaria por vía marítima, cargado con alimentos, material de refugio y suministros médicos, en apoyo al pueblo afgano y para contribuir a aliviar el sufrimiento de los afectados por el seísmo.

El equipo del Mando de Operaciones Conjuntas inició su misión en Afganistán el pasado miércoles, nada más llegar, para asistir a los damnificados por el terremoto.

Estos esfuerzos forman parte de la respuesta inmediata de socorro que Emiratos Árabes Unidos presta a los afectados por desastres naturales y diversas crisis, y reflejan la voluntad constante del país de tender la mano y brindar ayuda a quienes lo necesitan en cualquier parte del mundo.