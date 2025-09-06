Abdullah bin Zayed recibe al ministro de Exteriores de Baréin y repasa las relaciones bilaterales

ABU DABI, 6 de septiembre de 2025 (WAM) - El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, se reunió con el ministro de Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, para abordar las históricas relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzarlas en línea con sus prioridades comunes de desarrollo.

Durante el encuentro, celebrado en Abu Dabi, ambas partes analizaron las perspectivas de ampliar la cooperación y la asociación bilateral en distintos ámbitos de interés mutuo, con el objetivo de favorecer la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

El jeque Abdullah subrayó la solidez de los lazos fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y Baréin, que siguen fortaleciéndose gracias al empeño compartido en desarrollar y profundizar su asociación en todos los niveles.

Los dos dirigentes trataron también la situación regional y sus repercusiones para la paz y la seguridad internacionales, además de los medios para afianzar las bases de la paz, la estabilidad y la cooperación en la región en beneficio de la prosperidad de sus pueblos.

A la reunión asistieron Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, y Saeed Mubarak Al Hajeri, presidente del consejo de Emirates Drug Establishment y viceministro para Asuntos Económicos y Comerciales.