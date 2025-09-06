Abdullah bin Zayed recibe al ministro de Cultura del Líbano

ABU DABI, 6 de septiembre de 2025 (WAM) - El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió al ministro de Cultura de la República del Líbano, Ghassan Salamé.

Durante el encuentro, celebrado en Abu Dabi, ambas partes abordaron las relaciones fraternales entre los dos países y las vías para reforzar la cooperación bilateral en beneficio de sus intereses comunes.

Los interlocutores revisaron también las perspectivas de cooperación en el ámbito cultural.

La reunión trató además la situación regional y los últimos acontecimientos en el Líbano. El jeque Abdullah expresó sus deseos de estabilidad y prosperidad duraderas para la República del Líbano y su pueblo, y destacó los lazos fraternales que unen a ambos países.