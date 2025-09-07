TRENDS participa en la conferencia “Ruta de la Seda Espiritual” en Brasil

ABU DABI, 7 de septiembre de 2025 (WAM) - El centro TRENDS Research & Advisory participó como socio de investigación en la 6ª Conferencia Internacional Ruta de la Seda Espiritual: El papel de los valores morales en la unión de naciones y continentes.

El encuentro se celebró en Río de Janeiro los días 4 y 5 de septiembre, con la participación de destacados académicos, pensadores y líderes religiosos de todo el mundo.

El director ejecutivo de TRENDS, Mohammed Abdullah Al Ali, pronunció el discurso inaugural y subrayó que la conferencia se ha consolidado como una plataforma esencial de diálogo, de acercamiento entre pueblos de distintas culturas y religiones y de debate sobre la evolución religiosa.

Al Ali afirmó que todas las religiones, sin excepción, defienden la convivencia y la tolerancia entre sus fieles y hacia otros credos, religiones y grupos étnicos. Señaló además que todas las tradiciones reafirman la dignidad humana, el derecho a la diferencia y la necesidad de garantizar justicia y misericordia para todos, sin discriminación. Históricamente, añadió, el pluralismo ha sido una fuente de enriquecimiento, contribuyendo al desarrollo de civilizaciones inclusivas en lugar de divisiones.

Explicó que el extremismo y la radicalización constituyen los mayores desafíos para la sociedad. El problema, dijo, no reside en las religiones ni en sus enseñanzas, sino en quienes intentan reinterpretar los valores religiosos de tolerancia a través de visiones e ideologías extremistas, alejadas de los auténticos y elevados propósitos de la fe.

Al margen de la conferencia, TRENDS participó en la exposición paralela, donde presentó una selección de sus principales publicaciones de investigación y conocimiento. Su equipo de expertos mantuvo además diálogos con personalidades y pensadores sobre cómo reforzar la cooperación académica y las alianzas que respalden el debate intelectual a escala global.