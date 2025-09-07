El presidente de Emiratos y el rey de Jordania abordan los lazos fraternales y la situación regional

ABU DABI, 7 de septiembre de 2025 (WAM) - El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo un encuentro con el rey Abdalá II bin Al Hussein, de Jordania, para analizar las históricas relaciones fraternales y la cooperación entre ambos países. Los dos líderes reafirmaron su compromiso de seguir reforzando los vínculos en beneficio de sus pueblos y de sus intereses comunes.

Durante la reunión, celebrada en el palacio de Qasr Al Shati en Abu Dabi, Mohamed bin Zayed y Abdalá II abordaron también diversas cuestiones regionales e internacionales, con especial atención a la situación en Oriente Próximo, incluidos los últimos acontecimientos en los Territorios Palestinos Ocupados.

Ambos dirigentes reiteraron la posición firme de sus países en apoyo a los derechos legítimos del pueblo palestino y subrayaron la importancia de los esfuerzos internacionales para lograr una paz justa y global basada en la solución de dos Estados, como única vía hacia una estabilidad duradera en la región en beneficio de todas sus naciones y pueblos.

En este sentido, rechazaron de manera categórica cualquier plan israelí para anexionarse Cisjordania o cualquier parte de los Territorios Palestinos Ocupados, así como el desplazamiento forzoso de palestinos de sus tierras y la expansión de los asentamientos. Advirtieron de que tales medidas socavan la solución de dos Estados y suponen una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad regionales.

Los líderes expresaron igualmente su rechazo a declaraciones y posturas israelíes que consideran una amenaza para la soberanía de los países de la región.

Mohamed bin Zayed y Abdalá II enfatizaron su compromiso compartido de mantener una consulta y coordinación estrechas, especialmente a la luz de la evolución del panorama regional.

Por parte emiratí asistieron a la reunión el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y jefe de la Corte Presidencial; el jeque Jalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Tahnún bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; el jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente; además de Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Humaid Obaid Abu Shabas, presidente de la Autoridad de Cuentas de Emiratos; y Ahmed Mubarak Al Mazrouei, jefe de la Oficina de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y presidente del Ejecutivo de Abu Dabi, junto a otros altos cargos.

La delegación jordana estuvo encabezada por el príncipe heredero Al Hussein bin Abdullah; el primer ministro, Jafar Hassan; el vice primer ministro y ministro de Exteriores y Expatriados, Ayman Al Safadi, además de otras autoridades de alto rango.

Antes de abandonar Emiratos, el rey Abdalá II fue despedido en el aeropuerto de Al Bateen por el presidente Mohamed bin Zayed, acompañado de varios jeques y altos cargos.