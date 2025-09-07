El presidente de Emiratos recibe al líder de la comunidad ismailí

ABU DABI, 7 de septiembre de 2025 (WAM) - El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al príncipe Rahim Al-Hussaini Aga Khan, líder espiritual mundial de la comunidad ismailí.

El encuentro, celebrado en el palacio de Qasr Al Shati, subrayó la importancia de promover valores humanos compartidos y de fomentar una cultura de convivencia y de diálogo constructivo entre civilizaciones, culturas y pueblos de todo el mundo.

Durante la reunión, el príncipe Rahim Aga Khan elogió el modelo ejemplar e inclusivo de Emiratos Árabes Unidos, que acoge la diversidad cultural y promueve la convivencia en la sociedad.

También destacó el enfoque humanitario del presidente emiratí y sus amplias iniciativas en favor de la paz y el desarrollo, resaltando los esfuerzos del jeque Mohamed bin Zayed por mejorar la calidad de vida y fortalecer comunidades en diferentes partes del mundo.

Al encuentro asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente emiratí; la ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, jefe de la Oficina de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y presidente del Ejecutivo de Abu Dabi, además de otras autoridades y miembros de la delegación que acompañaba al príncipe Rahim Al-Hussaini Aga Khan.