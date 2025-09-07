Abdullah bin Zayed felicita a la nueva ministra de Exteriores británica y aborda el refuerzo de las relaciones bilaterales

ABU DABI, 7 de septiembre de 2025 (WAM) - El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, felicitó a Yvette Cooper por su nombramiento como secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido.

En una conversación telefónica, Abdullah bin Zayed y Yvette Cooper analizaron las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, así como las vías de cooperación y asociación, y las formas de reforzarlas en distintos ámbitos.

El jefe de la diplomacia emiratí trasladó a Cooper sus mejores deseos de éxito en su nuevo cargo y expresó su disposición a trabajar con ella para fortalecer los vínculos entre ambos países, de manera que respondan a los intereses comunes y favorezcan la prosperidad de sus pueblos.

Las dos partes también repasaron la situación regional y compartieron puntos de vista sobre diversos asuntos de interés mutuo.