En reconocimiento a la contribución del jeque Jalifa al avance de la ciencia y la tecnología, el presidente de Emiratos respalda el lanzamiento de K2 Think, el modelo de razonamiento abierto más avanzado del mundo

ABU DABI, 7 de septiembre de 2025 (WAM) - El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha respaldado el lanzamiento de K2 Think, considerado el modelo de razonamiento de código abierto más avanzado del mundo.

Mohamed bin Zayed afirmó que Emiratos Árabes Unidos continúa avanzando de forma significativa en la inversión en tecnologías modernas e inteligencia artificial, aprovechando su potencial para impulsar el desarrollo nacional, mantenerse al ritmo del progreso global y cumplir la visión del país de un futuro mejor para las próximas generaciones.

El anuncio coincide con el aniversario del nacimiento del difunto jeque Jalifa bin Zayed Al Nahyan, el 7 de septiembre, en reconocimiento a su papel en el establecimiento de las bases de la tecnología, la ciencia y la innovación en Emiratos.

El razonamiento es ampliamente reconocido como la próxima gran frontera de la inteligencia artificial. Se trata de dotar a la IA no solo de la capacidad de ver, oír o crear, sino también de pensar en mayor profundidad, afrontar los problemas más complejos y abrir nuevas etapas de descubrimiento, innovación y exploración científica para la humanidad.

La próxima semana, la Universidad Mohamed bin Zayed de Inteligencia Artificial (MBZUAI) y la empresa G42 lanzarán K2 Think, el modelo de razonamiento abierto más avanzado del mundo. Diseñado para ser más compacto e inteligente, K2 Think ofrece un rendimiento de vanguardia en un formato notablemente reducido, que en muchos casos iguala o incluso supera los resultados de modelos mucho más grandes. El resultado: mayor eficiencia, más flexibilidad y una aplicación más amplia en el mundo real.

Con motivo del lanzamiento, el jeque Tahnún bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y presidente del Consejo de Inteligencia Artificial y Tecnología Avanzada (AIATC), señaló que K2 Think representa un paso decisivo en los esfuerzos de Emiratos por reforzar su posición en el ámbito de las tecnologías avanzadas y la inteligencia artificial. Añadió que también refleja la visión nacional de un futuro basado en la innovación y el conocimiento.

Asimismo, elogió la colaboración entre la MBZUAI y G42, que hizo posible este logro, y la describió como un modelo de asociación eficaz que responde a las aspiraciones de desarrollo del país.

Este avance es fruto de la cooperación estrecha entre el Instituto de Modelos Fundamentales (IFM) de la MBZUAI y G42. Juntos representan el liderazgo creciente de Emiratos en la combinación de investigación de primer nivel, ingeniería avanzada e infraestructuras punteras: un modelo de asociación público-privada visionaria.

Más que un modelo, K2 Think marca un antes y un después para la inteligencia artificial en Emiratos. Es al mismo tiempo un hito tecnológico y una declaración de intenciones en el escenario global, que demuestra cómo la innovación abierta y la colaboración industrial están dando forma a la próxima era de la inteligencia artificial.