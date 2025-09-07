Los Open Masters Games Abu Dabi 2026 presentan la pulsera oficial en el ADIHEX

ABU DABI, 7 de septiembre de 2025 (WAM) - Los Open Masters Games Abu Dabi 2026 presentaron oficialmente su pulsera durante la 22ª edición de la Exposición Internacional de Caza y Ecuestre de Abu Dabi (ADIHEX), celebrada en el centro ADNEC de la capital emiratí.

El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, fue el primero en llevar la pulsera durante su visita al pabellón de los Juegos, en muestra de apoyo al evento y a los valores que representa. El lanzamiento refleja el compromiso de Emiratos Árabes Unidos con la participación comunitaria, la promoción de estilos de vida activos y la unidad a través del deporte.

Aref Hamad Al Awani, secretario general del Consejo de Deportes de Abu Dabi, declaró: “El lanzamiento de la pulsera oficial de los Open Masters Games Abu Dabi 2026 supone un hito en nuestros preparativos para este evento global. Refleja el apoyo constante de nuestro liderazgo, encabezado por el presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, al fortalecimiento de Abu Dabi como destino de referencia que une al mundo mediante el deporte, al tiempo que inspira la adopción de un estilo de vida saludable y activo”.

Añadió: “El Consejo de Deportes de Abu Dabi está plenamente comprometido con el éxito de los Open Masters Games Abu Dabi 2026, ofreciendo todas las instalaciones y recursos necesarios para garantizar el desarrollo de este evento histórico, que se celebra por primera vez en Oriente Próximo. El Consejo también se dedica a fomentar la participación de aficionados al deporte de todo el mundo, reafirmando su misión de consolidar el papel del deporte como motor estratégico para reforzar la posición de Abu Dabi como centro global de excelencia deportiva y plataforma dinámica de intercambio cultural”.

La pulsera funcionará como símbolo de identificación de los Juegos y acompañará a atletas, participantes y simpatizantes en los preparativos para la cita multideportiva, prevista en Abu Dabi del 6 al 15 de febrero de 2026. Con miles de deportistas esperados en más de 30 disciplinas, los Juegos reunirán a comunidades y culturas deportivas diversas de todo el planeta.

Los Open Masters Games Abu Dabi 2026 incluirán una amplia variedad de deportes, entre ellos disciplinas tradicionales que forman parte del patrimonio emiratí, lo que subraya el papel de Abu Dabi como destino global de excelencia deportiva y de intercambio cultural.