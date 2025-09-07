Tres aviones con más de 105 toneladas de ayuda vuelan a Afganistán en el marco del puente aéreo de Emiratos

ABU DABI, 7 de septiembre de 2025 (WAM) - El Mando de Operaciones Conjuntas ha intensificado sus esfuerzos de ayuda humanitaria en Afganistán.

Este domingo despegaron tres aeronaves con más de 105 toneladas de alimentos destinados a apoyar y socorrer a los afectados por el terremoto que golpeó las regiones orientales del país.

En línea con las directrices del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el Mando de Operaciones Conjuntas anunció el inicio de los preparativos para el envío urgente de un buque con suministros humanitarios, con el objetivo de respaldar al pueblo afgano y aliviar el sufrimiento de los damnificados por el seísmo.

Estas iniciativas forman parte de un puente aéreo y marítimo de asistencia de Emiratos Árabes Unidos a Afganistán, diseñado para hacer frente a las consecuencias del terremoto y acompañar al pueblo afgano en estas difíciles circunstancias. Reflejan, además, la voluntad de Emiratos de responder con rapidez a las víctimas de desastres naturales y crisis, así como su compromiso permanente de tender la mano a quienes lo necesitan en todo el mundo.