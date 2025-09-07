Abdullah bin Zayed recibe al ministro de Energía y Agua del Líbano

ABU DABI, 7 de Septiembre de 2025 (WAM) - El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió a Joe Saddi, ministro de Energía y Agua de la República del Líbano, en presencia de Ghassan Salamé, ministro de Cultura del país.

En el encuentro, celebrado en Abu Dabi, ambas partes abordaron las relaciones fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y la República del Líbano, así como las vías para reforzarlas de manera que respondan a los intereses comunes.

La reunión repasó además las perspectivas de cooperación entre los dos países en el ámbito energético.

El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan dio la bienvenida a Joe Saddi y reafirmó los profundos lazos fraternales que unen a ambas naciones.

En el encuentro también estuvo presente Saeed Mubarak Al Hajeri, presidente del consejo de Emirates Drug Establishment y viceministro para Asuntos Económicos y Comerciales.