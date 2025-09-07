La mayor edición de la historia del ADIHEX concluye con una participación récord local e internacional

ABU DABI, 7 de Septiembre de 2025 (WAM) – Bajo el patrocinio del jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente del Club de Cetreros de los Emiratos, la 22ª edición de la Exposición Internacional de Caza y Ecuestre de Abu Dabi (ADIHEX) concluyó con un éxito excepcional, tras reunir a más de 379.572 visitantes a lo largo de nueve días, lo que supone un aumento del 9,2% respecto a la edición de 2024.

Organizada por el Grupo ADNEC, filial de Modon, en cooperación con el Club de Cetreros de los Emiratos, la muestra recibió un amplio reconocimiento de expositores y visitantes. Esta edición se consolidó como la mayor y más dinámica desde la creación del evento en 2003, reflejo del creciente interés mundial.

La edición de 2025 reforzó el papel del ADIHEX como una prestigiosa plataforma internacional, que subraya el compromiso de Emiratos Árabes Unidos con la preservación del patrimonio cultural y la innovación en los deportes al aire libre, la caza y las prácticas sostenibles.

Majid Ali Al Mansouri, secretario general del Club de Cetreros de los Emiratos, afirmó que la 22ª edición subrayó la posición de Abu Dabi como centro mundial en la preservación del patrimonio emiratí en la caza, la equitación y otros deportes tradicionales, además de consolidarse como un polo económico diverso que favorece el intercambio entre expositores y visitantes. Agradeció a la dirección del país por su apoyo fundamental, destacó el papel de patrocinadores y socios, y calificó la edición como excepcional en todos los aspectos.

Humaid Matar Al Dhaheri, director ejecutivo del Grupo ADNEC, señaló que la edición de 2025 superó todas las expectativas y batió récords. El evento atrajo a especialistas, aficionados y familias de Emiratos y de distintos países, además de contar con representantes de los 15 sectores que abarca la exposición. Por primera vez se celebraron ocho subastas de halcones —cuatro antes y cuatro durante la muestra—, con gran participación de criadores y cetreros profesionales. Más del 60% del espacio de la próxima edición ya ha sido reservado por expositores, una señal de confianza e interés crecientes.

Según Al Dhaheri, el éxito ha motivado al Grupo ADNEC a lanzar la Exposición Internacional de Caza y Ecuestre de Al Ain, que se celebrará por primera vez en noviembre en el ADNEC Centre Al Ain. También destacó la importancia de la iniciativa para transmitir el patrimonio cultural a las nuevas generaciones, proteger el medioambiente y preservar la vida silvestre.

Saad Al Hassani, director del ADIHEX, aseguró que esta edición consolidó la muestra como plataforma mundial de intercambio cultural y promoción de la caza sostenible. Entre los puntos destacados figuraron la participación de 46 criaderos de halcones locales e internacionales y la puesta en valor del patrimonio emiratí bajo el lema “El legado sigue vivo”. Las subastas de halcones reunieron a 21.795 participantes presenciales y virtuales, generando ventas por 2,199 millones de dirhams, mientras que la subasta de camellos alcanzó 1,7 millones de dirhams.

En total, 2.068 expositores y marcas de 68 países participaron en esta edición, que incluyó 15 sectores, entre ellos equinos, cetrería, caza, pesca, artesanía y herencia cultural de los Emiratos. Se estrenaron cuatro nuevos sectores: Souq, Cuchillos, Saluki Árabe y Camellos. La Arena en vivo acogió competiciones y exhibiciones como el Concurso de Belleza de Halcones, el de Saluki Árabe, la Subasta de Camellos, la Exposición Internacional Canina y la Competición de Adiestradores emiratíes, atrayendo a miles de visitantes.

La 22ª edición del ADIHEX reafirmó el papel del evento como embajador mundial del patrimonio cultural de Emiratos y de su visión de futuro. El Grupo ADNEC anunció que planea ampliar aún más el alcance internacional, la diversidad de programas y la participación comunitaria en las próximas ediciones. La muestra regresará en 2026 al ADNEC Centre Abu Dabi con mayores ambiciones para celebrar el patrimonio de la región, presentar innovaciones en deportes de caza y ecuestres y reforzar las alianzas internacionales.