UAE Team Emirates-XRG se impone en el GP Industria & Artigianato en Italia

LARCIANO, Italia, 8 de Septiembre de 2025 (WAM) — El ciclista mexicano Isaac Del Toro, del UAE Team Emirates–XRG, logró una brillante victoria en el GP Industria & Artigianato al imponerse con autoridad en el esprint final de un reducido grupo, lo que supuso el triunfo número 81 de la temporada 2025 para su equipo.

El UAE Team Emirates–XRG controló la carrera desde los primeros kilómetros, manteniendo vigilada la escapada del día antes de que se produjeran los movimientos decisivos en las últimas ascensiones. La prueba, de 196,3 kilómetros, se disputó sobre cuatro vueltas a un circuito ondulado, seguidas de dos exigentes subidas al San Baronto.

En la última ascensión a San Baronto, con el pelotón fragmentado, Del Toro se colocó en una posición ideal dentro del reducido grupo delantero. En el descenso, acompañó a Scaroni y Piganzoli en el ataque decisivo. El trío colaboró eficazmente para mantener a raya al grupo perseguidor y llegó a Larciano con una ventaja escasa pero suficiente. En los últimos 200 metros, Del Toro lanzó un esprint demoledor con el que superó con claridad a sus rivales para sellar una prestigiosa victoria en la clásica italiana de un día.