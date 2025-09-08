Líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan al copríncipe de Andorra por el Día Nacional

ABU DABI, 8 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Joan-Enric Vives i Sicília, copríncipe del Principado de Andorra, con motivo del Día Nacional del país.
El vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y el vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, remitieron mensajes similares al copríncipe del Principado de Andorra y al primer ministro Xavier Espot Zamora con motivo de la celebración.