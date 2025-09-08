Emiratos Árabes Unidos condenan los atentados terroristas en Malí

ABU DABI, 8 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenaron enérgicamente los atentados terroristas contra puestos de seguridad en el sur de la República de Malí, que dejaron decenas de agentes de las fuerzas de seguridad muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó la firme condena de EAU a estos actos criminales y su rechazo permanente a todas las formas de violencia y terrorismo que buscan socavar la seguridad y la estabilidad.

El ministerio expresó sus condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de Malí por estos ataques cobardes, y transmitió sus deseos de una pronta recuperación a todos los heridos.