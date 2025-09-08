Emiratos Árabes Unidos condenan el atentado terrorista con disparos cerca de Jerusalén

ABU DABI, 8 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenaron enérgicamente el atentado terrorista con disparos registrado en las proximidades de Jerusalén, que dejó varios muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró la firme condena de EAU a estos actos terroristas y su rechazo permanente a toda forma de violencia y terrorismo destinados a socavar la seguridad y la estabilidad.

El ministerio expresó sus condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Estado de Israel y a su población, y transmitió sus deseos de una pronta recuperación a los heridos.