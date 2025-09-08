El gobernante de RAK recibe a la embajadora de Irlanda

RAS AL JAIMA, 8 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras al Jaima, recibió en su palacio de la Ciudad Saqr bin Mohammed a Alison Milton, embajadora de la República de Irlanda en Emiratos Árabes Unidos.

El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi dio la bienvenida a la embajadora y abordó con ella vías para ampliar las relaciones con Irlanda en distintos ámbitos. El encuentro incluyó además un intercambio de puntos de vista sobre varias cuestiones de interés común.

Por su parte, la embajadora Alison Milton expresó su agradecimiento y aprecio al gobernante de Ras al Jaima por la calurosa acogida y hospitalidad. Destacó los sólidos lazos de cooperación entre Emiratos y su país, el papel relevante de Emiratos en la escena regional e internacional y el proceso de desarrollo sostenible que vive el emirato de Ras al Jaima en diversos sectores.