Los aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos superan los 1.000 millones de pasajeros en diez años

DUBÁI, 8 de septiembre de 2025 (WAM) — Estadísticas del Centro Federal de Competitividad y Estadísticas revelaron que el sector de la aviación en Emiratos Árabes Unidos registró un crecimiento notable, con un tráfico total de pasajeros en los aeropuertos del país que superó los 1.000 millones entre 2015 y 2024, mientras que los movimientos de aeronaves superaron los 6,4 millones.

El informe, publicado por el centro, destacó que Emiratos ocupó el primer puesto a nivel mundial en el índice de calidad del transporte aéreo y se situó entre los diez primeros del mundo en otros cinco indicadores. Este resultado refleja la visión de futuro y las directrices de la dirigencia para reforzar el crecimiento y la competitividad de este sector vital, tanto a escala regional como global, convirtiéndolo en un pilar de la sostenibilidad económica nacional.

Abdullah bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo y presidente de la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA), atribuyó los logros excepcionales de la aviación civil en la última década al éxito de las estrategias e iniciativas nacionales adoptadas bajo la orientación de la dirigencia. Subrayó que el sector continúa configurando el futuro al mismo tiempo que alcanza avances significativos.

Según señaló, estos resultados refuerzan la posición de Emiratos en el mapa mundial de la aviación y de los viajes, al tiempo que ponen de relieve el papel activo del sector en el impulso del crecimiento económico y la competitividad nacional. También evidencian el modelo pionero del país en la construcción de un sistema de aviación más eficiente y sostenible, que integra innovaciones tecnológicas con los más altos estándares de seguridad y calidad del servicio.

De acuerdo con los datos del centro, el tráfico de pasajeros en los aeropuertos de Emiratos pasó de 114,8 millones en 2015 a 147,8 millones en 2024. El número total de viajeros, incluidas llegadas, salidas y pasajeros en tránsito, superó los 1.000 millones en el periodo comprendido entre 2015 y 2024.

Los movimientos de aeronaves también aumentaron, alcanzando más de 800.000 a finales de 2024, lo que elevó a más de 6,4 millones el total de vuelos de llegada y salida a lo largo de la década.