Nuevos embajadores de Emiratos Árabes Unidos juran el cargo ante el presidente y diplomáticos extranjeros presentan credenciales

ABU DABI, 8 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, asistió a la ceremonia de juramento de varios embajadores recién nombrados de Emiratos Árabes Unidos. En el mismo acto, celebrado en el Palacio Qasr Al Watan en Abu Dabi, recibió las cartas credenciales de embajadores extranjeros que inician misión en el país.

El encuentro contó asimismo con la presencia del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial.

Durante la ceremonia, Mohamed bin Zayed deseó éxito a los nuevos embajadores emiratíes en sus misiones diplomáticas y expresó su confianza en su capacidad para reforzar las relaciones con los países de destino. Reafirmó también el compromiso de Emiratos de construir alianzas eficaces que atiendan a intereses comunes y contribuyan a la prosperidad de todos.

Prestaron juramento ante el presidente los siguientes embajadores:

Mattar Salem Ali Al Dhaheri, embajador en el Reino de Arabia Saudí

Hamad Ali Bin Alwan Alhebsi, embajador en la República Árabe Siria

Fahad Salem Saeed Al Kaabi, embajador en la República Libanesa

Ali Rashid Al Mazrouei, embajador en el Estado de Libia

Khalid Abdulla Humaid Belhoul, embajador en la República Islámica de Irán

Salem Mohammed Al Zaabi, embajador en la República Islámica de Pakistán

Khamis Rashid Ahmed Al Shmeili, embajador en Montenegro

Abdullah Jassim Al Shamsi, embajador en la República de Guinea-Bisáu

Saif Mohammed Al Ketbi, embajador en Afganistán

Los nuevos embajadores expresaron su gratitud y orgullo por la confianza depositada en ellos y subrayaron su compromiso de representar a Emiratos con dedicación y de reforzar los vínculos con los países anfitriones.

En el mismo acto, Mohamed bin Zayed recibió las credenciales de varios embajadores recién nombrados en Emiratos. Dio la bienvenida a los diplomáticos y les deseó éxito en su tarea de profundizar las relaciones entre sus países y Emiratos, reafirmando que contarán con el apoyo del Gobierno en el desempeño de sus funciones.

Presentaron credenciales al presidente los siguientes embajadores:

Essameldine Abdelhamid Ashour, embajador de la República Árabe de Egipto

Majid Thalji Al-Qatarneh, embajador del Reino Hachemita de Jordania

Tarek Hassan Mneymneh, embajador de la República Libanesa

Kyaw Kyaw Min, embajador de la República de la Unión de Myanmar

Vladimir Maric, embajador de la República de Serbia

Oleksandr Balanutsa, embajador de Ucrania

Los embajadores transmitieron al jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan los saludos de sus respectivos jefes de Estado, junto con sus deseos de progreso y prosperidad continuos para Emiratos Árabes Unidos.

A las dos ceremonias asistieron también el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente; la ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; el jeque Shakhboot Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; el ministro de Estado Khalifa Shaheen Al Marar; el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Omar Obaid AlHesan AlShamsi, además de otros altos cargos.