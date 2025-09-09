Emiratos envía el noveno avión con ayuda a Afganistán

ABU DABI, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — El Mando de Operaciones Conjuntas anunció este martes la llegada a Afganistán de un avión emiratí con ayuda humanitaria, lo que eleva a nueve el total de aeronaves enviadas desde el inicio de la crisis, todas ellas cargadas con suministros de socorro urgente.

La iniciativa, implementada por orden del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, forma parte del puente aéreo y marítimo de ayuda puesto en marcha por Emiratos Árabes Unidos para asistir a Afganistán ante las consecuencias del terremoto y apoyar a la población afgana en estas difíciles circunstancias.

Eisa Aldhaheri, embajador emiratí en Afganistán, se reunió en el aeropuerto internacional de Kabul con Mawlawi Sharafuddin Muslim, viceministro de Política y Planificación del Ministerio de Rehabilitación y Desarrollo Rural, en el marco de los esfuerzos humanitarios continuos de Emiratos en apoyo a Afganistán.

El encuentro abordó el impacto reciente del seísmo, en el que el embajador reiteró el firme respaldo de Emiratos Árabes Unidos al pueblo afgano hasta que logre superar estas duras condiciones humanitarias.

Aldhaheri subrayó que Emiratos seguirá proporcionando ayuda humanitaria y de refugio a través del puente aéreo y marítimo, además de garantizar suministros adquiridos en el mercado local para asegurar una entrega rápida y responder a las necesidades más urgentes.