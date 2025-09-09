Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Tayikistán por el Día de la Independencia

ABU DABI, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares tanto al presidente Rahmon como al primer ministro, Kohir Rasulzoda.