El Ministerio de Educación de Emiratos participa en la Semana del Aprendizaje Digital de la UNESCO

ABU DABI, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — El Ministerio de Educación de Emiratos Árabes Unidos participó recientemente en la Semana del Aprendizaje Digital de la UNESCO, celebrada en París bajo el lema “La inteligencia artificial y el futuro de la educación: disrupciones, dilemas y direcciones”.

El evento reunió a ministros y responsables de educación digital, además de académicos, investigadores y socios de la UNESCO, para debatir sobre la integración de la inteligencia artificial en los sistemas educativos.

La delegación emiratí estuvo encabezada por Mohammed Al Qasim, subsecretario del Ministerio de Educación. En su intervención, Al Qasim destacó que la Semana del Aprendizaje Digital de la UNESCO constituye una plataforma para la comunicación, la colaboración y la coordinación entre los Estados miembros, que facilita el intercambio de experiencias y conocimientos con el fin de construir sistemas educativos flexibles, inclusivos y de calidad, capaces de responder a las aspiraciones de las nuevas generaciones.

El subsecretario subrayó la visión de futuro de Emiratos en la inversión en tecnología educativa y señaló la estrategia nacional de transformación digital, que incluye la integración de la inteligencia artificial en distintos sectores, entre ellos la educación. Recordó además que el Gobierno emiratí fue uno de los primeros del mundo en introducir un currículo integrado de inteligencia artificial en todas las etapas educativas, desde infantil hasta el final de la secundaria. El plan de estudios, diseñado de manera progresiva y adaptado a cada grupo de edad, refleja el compromiso del país con la incorporación de la IA como elemento central de su sistema educativo nacional.

La agenda principal de la Semana del Aprendizaje Digital se centró en cómo la inteligencia artificial está transformando los planes de estudio, los métodos de enseñanza y de evaluación, así como en el futuro del aprendizaje estudiantil. Sesiones paralelas ampliadas abordaron además cuestiones de currículo, inclusión, diseño de tecnología educativa y formación profesional y técnica.

Otras discusiones exploraron la articulación entre políticas y aplicaciones vinculadas a plataformas públicas de aprendizaje digital, los medios y la información en la era de la inteligencia artificial, además de la innovación regional.

En el marco del encuentro, Al Qasim mantuvo también reuniones bilaterales con Ali Al Ali, delegado permanente de Emiratos ante la UNESCO; Stefania Giannini, subdirectora general de Educación de la UNESCO; Sardor Radjabov, viceministro de Educación Preescolar y Escolar de Uzbekistán; Carolyne Nombo, secretaria permanente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Tanzania; Claudia Scherer-Effosse, directora general de la Agencia para la Educación Francesa en el Extranjero; y Fabien Canu, director general del Instituto Nacional del Deporte, la Experiencia y el Rendimiento de Francia.