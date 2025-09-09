Abu Dabi acoge una conferencia sobre inteligencia artificial para la predicción meteorológica

ABU DABI, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología de Abu Dabi inauguró la conferencia Artificial Intelligence for Weather Prediction: Advances, Challenges & Future, dedicada a los avances, retos y futuro de la inteligencia artificial aplicada a la predicción del tiempo.

El encuentro, que se prolongará hasta el 11 de septiembre, reúne a más de 50 ponentes internacionales en 12 sesiones principales.

Organizada bajo el patrocinio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la cita cuenta con expertos de la OMM, Microsoft, Google, Nvidia, IBM, el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio y otras instituciones académicas y operativas de referencia.

Los debates se centran en cómo la inteligencia artificial y el aprendizaje automático pueden mejorar la precisión y la fiabilidad de las predicciones meteorológicas, especialmente en los países en desarrollo.

Las sesiones inaugurales analizaron la predicción del sistema terrestre, las necesidades de datos y la integración de la inteligencia artificial en las operaciones meteorológicas. Los ponentes subrayaron la importancia de la cooperación entre la academia, las agencias y la industria, así como la supervisión humana para validar los resultados y garantizar la transparencia, la confianza y un acceso equitativo a los servicios.