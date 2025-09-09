El presidente de Emiratos reafirma su solidaridad con Qatar tras el ataque de Israel a su territorio

ABU DABI, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.

Durante la llamada, Bin Zayed expresó la firme solidaridad de Emiratos con Qatar tras el ataque israelí que alcanzó territorio del país.

El presidente emiratí condenó con dureza la agresión y reafirmó el apoyo de su país a todas las medidas que Qatar decida adoptar para salvaguardar su soberanía, su seguridad, su integridad territorial y la protección de su población.

Bin Zayed subrayó además que el ataque constituye una violación flagrante de la soberanía de Qatar y de las leyes y normas internacionales, y advirtió de que acciones de este tipo amenazan la seguridad y la estabilidad regionales.