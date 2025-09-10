Emiratos se clasifica para la Copa de Asia Sub-23 de la AFC

ABU DABI, 10 de septiembre de 2025 (WAM) — La selección olímpica de fútbol de Emiratos Árabes Unidos se clasificó para la fase final de la Copa de Asia Sub-23 de la AFC, que se disputará el próximo año en Arabia Saudí.

La clasificación llegó pese a la derrota por 3-2 sufrida este miércoles ante Irán en el estadio Al Nahyan, en la tercera jornada de las eliminatorias del Grupo 9.

El conjunto iraní terminó líder con 9 puntos, mientras que Emiratos se aseguró la segunda plaza con 6 puntos, accediendo al torneo como una de las cuatro mejores selecciones clasificadas en segundo lugar.

A la fase final acudirán los primeros de cada uno de los 11 grupos, además de las cuatro mejores segundas selecciones y el país anfitrión, Arabia Saudí.