Emiratos prepara un barco con ayuda para Afganistán tras el mortífero terremoto

ABU DABI, 10 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha intensificado sus esfuerzos humanitarios para apoyar al pueblo afgano tras el terremoto que sacudió las regiones orientales del país.

El Mando de Operaciones Conjuntas del Ministerio de Defensa está preparando un barco con ayuda humanitaria cargado con miles de toneladas de alimentos, material para refugios y suministros médicos, de acuerdo con las directivas del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

La nave se organiza en coordinación con varias organizaciones benéficas y humanitarias emiratíes, en lo que representa un esfuerzo nacional conjunto para proporcionar ayuda urgente a Afganistán.

El Mando de Operaciones Conjuntas señaló que esta iniciativa subraya el compromiso histórico de Emiratos con el apoyo a comunidades afectadas por desastres y su papel de liderazgo en la acción humanitaria y de socorro tanto a nivel regional como internacional.