El Hero Dubai Desert Classic lanza un reto global de sostenibilidad

DUBÁI, 10 de septiembre de 2025 (WAM) — El Hero Dubai Desert Classic ha puesto en marcha un desafío global para recabar soluciones sostenibles que aborden el impacto del cambio climático en el sector de los eventos.

El Green Incubator Challenge, creado en colaboración con Deloitte, está abierto a emprendedores, empresas emergentes, estudiantes y compañías de todo el mundo para presentar propuestas innovadoras de sostenibilidad aplicables a eventos.

Las candidaturas pueden incluir tanto conceptos nuevos como soluciones listas para su implementación. El ganador tendrá la oportunidad de aplicar su idea en el torneo del DP World Tour y la Rolex Series de 2027.

La iniciativa pretende impulsar un cambio significativo y acelerar la innovación en sostenibilidad en las industrias del deporte y el entretenimiento.

Una lista preliminar de propuestas se anunciará el 18 de noviembre, y el 19 de diciembre se seleccionarán tres finalistas que presentarán sus ideas ante un jurado de expertos durante la semana del torneo de 2026.