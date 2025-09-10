Sharjah inaugura la 14ª edición del Foro Internacional de Comunicación Gubernamental

SHARJAH, 10 de septiembre de 2025 (WAM) — La 14ª edición del Foro Internacional de Comunicación Gubernamental (IGCF 2025), organizado por la Oficina de Medios del Gobierno de Sharjah (SGMB, por sus siglas en inglés), abrió este miércoles sus puertas en el Expo Centre Sharjah bajo el lema “Comunicación para la calidad de vida”.

El foro, de dos días de duración, reúne a 237 ponentes internacionales, entre ellos dirigentes gubernamentales, expertos mundiales, académicos e innovadores, y acogerá más de 110 actividades que incluyen mesas redondas, conferencias magistrales y talleres.

El IGCF 2025 convoca a destacados especialistas para abordar los principales retos globales que afectan directamente a la calidad de vida, desde la seguridad alimentaria, la salud pública y la educación hasta la sostenibilidad medioambiental y la economía verde.

El programa incluye 51 debates, siete charlas inspiradoras y 22 talleres, distribuidos en 22 plataformas interactivas y en colaboración con 30 organizaciones locales, regionales e internacionales.