El presidente de Emiratos llega a Doha en visita fraternal y es recibido por el emir de Qatar

DOHA, 10 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó este miércoles a Doha en visita fraternal al Estado de Qatar.

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, dio la bienvenida al mandatario emiratí y a su delegación a su llegada al aeropuerto internacional de Hamad.

También estuvieron presentes para recibir al presidente el jeque Jassim bin Hamad Al Thani, representante personal del emir; el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani; además de varios jeques, ministros y altos cargos.

Mohamed bin Zayed viaja acompañado por una delegación integrada, entre otros, por el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa; el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Mártires; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei, director de la Oficina de Asuntos Estratégicos del presidente y presidente de la Oficina Ejecutiva de Abu Dabi; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada, además de otros altos funcionarios.