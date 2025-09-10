El presidente del Parlamento de Emiratos condena el ataque israelí contra Qatar

ABU DABI, 10 de septiembre de 2025 (WAM) — Saqr Ghobash, presidente del Consejo Nacional Federal (FNC, por sus siglas en inglés), envió un mensaje de solidaridad a Hassan bin Abdullah Al Ghanim, presidente del Consejo de la Shura de Qatar, en el que expresó el pleno respaldo de Emiratos Árabes Unidos a todas las medidas adoptadas por Qatar para hacer frente a las repercusiones de la agresión israelí.

El presidente del FNC expresó además su confianza en que Qatar, gracias a su historia, la sabiduría de su liderazgo y sus profundas raíces árabes, saldrá más fuerte y resiliente de esta situación.

Ghobash y los miembros del Consejo Nacional Federal condenaron con firmeza el “cobarde ataque israelí” contra la soberanía e integridad territorial de Qatar, al que calificaron de crimen flagrante contra el derecho internacional, la Carta de la ONU y los principios de la soberanía de los Estados.

«Esta agresión temeraria y este enfoque hostil socavan la estabilidad de toda la región», señaló Ghobash, quien recalcó que no solo tuvo como objetivo a Qatar, sino que también amenazó directamente la seguridad del Consejo de Cooperación del Golfo, del mundo árabe y de la estabilidad regional e internacional en general.

El presidente del Parlamento emiratí trasladó asimismo sus condolencias por la muerte de un miembro de la Fuerza de Seguridad Interna a causa del ataque, y pidió a Alá misericordia para él, paciencia y consuelo para su familia, así como una pronta recuperación para los agentes heridos.