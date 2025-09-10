El equipo de lanchas rápidas de Abu Dabi competirá en las dos últimas rondas del Mundial UIM F2

ABU DABI, 10 de septiembre de 2025 (WAM) — El equipo de lanchas rápidas de Abu Dabi disputará las dos últimas rondas —la cuarta y la quinta— del Campeonato del Mundo UIM F2, que se celebrarán en las ciudades portuguesas de Peso da Régua y Vila Velha.

La carrera clasificatoria tendrá lugar el sábado, previa a la cuarta ronda del domingo, mientras que la última prueba está programada para los días 20 y 21 de septiembre.

El equipo estará representado por el campeón mundial Rashed Al Qemzi, acompañado por su compañero Salem Al Yafei, que afronta su primera temporada en esta categoría tras debutar en la ronda anterior en Italia. La delegación está encabezada por Nasser Al Dhaheri, director de deportes náuticos del club, e incluye también a Jumaa Al Qubaisi como Radio Man.

La anterior ronda, en San Nazzaro (Italia), fue cancelada por la inestabilidad de las corrientes, lo que dejó la clasificación del campeonato completamente abierta.

El francés Peter Morin lidera actualmente la tabla con 30 puntos, seguido por el sueco Helmer Aiberg con 24 y el británico Matthew Palfreyman con 22.

Thani Al Qemzi, jefe del equipo de Abu Dabi, subrayó que participar en las rondas decisivas en Portugal representa un hito importante de la temporada, ya que el objetivo es volver al podio, asegurar puntos clave y mantenerse firmes en la lucha por el título mundial, tras intensos preparativos y un ajuste técnico preciso de las embarcaciones.