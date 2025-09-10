Anuncian un premio de tres millones de dirhams para el Mundial Profesional de Jiu-jitsu de Abu Dabi

ABU DABI, 10 de septiembre de 2025 (WAM) – El Comité Organizador del Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship anunció un premio total de tres millones de dirhams para la 17ª edición del torneo, que se celebrará del 12 al 22 de noviembre en la Arena Mubadala, en Abu Dabi.

El campeonato se desarrollará bajo el patrocinio del jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato.

La bolsa de premios refleja el estatus del torneo como la mayor cita del calendario mundial de jiu-jitsu y supone un aliciente adicional para los atletas internacionales. La edición de este año prevé un récord de inscripciones, con más de 10.000 competidores, lo que consolida a Abu Dabi como capital mundial de esta disciplina.

El campeonato se celebró por primera vez en 2009 con unos 500 atletas de 50 países y desde entonces no ha dejado de crecer. La 16ª edición, en 2024, reunió a más de 8.000 competidores de todos los continentes.

La 17ª edición ofrecerá a los aficionados una experiencia completa de once días. La programación arranca el 12 de noviembre con las competiciones amateurs; del 13 al 15 se disputarán las categorías infantiles, que incluirán los combates de parajiu-jitsu el día 13. El turno de los juveniles será el 16 y 17, seguido por los máster los días 18 y 19. El broche final lo pondrán las competiciones profesionales, del 20 al 22 de noviembre, de nuevo en la Arena Mubadala.

Mohamed Salem Al Dhaheri, vicepresidente de la Federación de Jiu-jitsu de Emiratos y presidente del Comité Organizador, destacó:

«El anuncio de tres millones de dirhams en premios para la 17ª edición demuestra nuestro compromiso con el fortalecimiento del campeonato como plataforma global y da a los atletas un incentivo adicional para ofrecer actuaciones de alto nivel, acordes a la importancia del evento. Nos preparamos para una edición extraordinaria que cumplirá con los más altos estándares organizativos, gracias al apoyo ilimitado de nuestro liderazgo. Durante once días esperamos dar la bienvenida a más de 10.000 competidores en un acontecimiento verdaderamente inédito, que une culturas bajo los valores del deporte».

El Comité Organizador prosigue los preparativos para garantizar el éxito del campeonato, en coordinación con entidades como la Policía de Abu Dabi, el Departamento de Cultura y Turismo del emirato y el Ministerio del Interior, entre otros.

Los esfuerzos se centran en ofrecer la mejor experiencia posible, desde la llegada de los deportistas y la agilidad de los trámites hasta la preparación de la infraestructura, con atención a cada detalle. Equipos de voluntarios, personal médico y de seguridad ya están listos para cubrir todas las necesidades del evento.

Con la participación récord prevista, el Comité intensifica las medidas para atender a la afluencia y ofrecer un campeonato sin precedentes, a la altura del papel de Abu Dabi como capital deportiva global y con impacto positivo tanto local como internacional.