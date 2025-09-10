El presidente de Emiratos reafirma su apoyo a la soberanía de Qatar en un encuentro con el jeque Tamim

DOHA, 10 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, para abordar las relaciones bilaterales y las repercusiones del ataque israelí contra territorio qatarí.
El encuentro tuvo lugar en el Palacio Amiri Diwan, en Doha, durante la visita fraternal del mandatario emiratí.
Mohamed bin Zayed reafirmó la solidaridad de Emiratos con Qatar y su respaldo firme a todas las medidas adoptadas para proteger la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de su población. Subrayó que el ataque constituye una violación de la soberanía qatarí y de las normas y leyes internacionales, y advirtió de que acciones de este tipo amenazan la seguridad, la estabilidad y las perspectivas de paz en la región.
El presidente emiratí elogió además los esfuerzos del jeque Tamim bin Hamad Al Thani en favor de la paz y la estabilidad regional.
La delegación que acompañó a Mohamed bin Zayed estuvo integrada por el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa; el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; el jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos de Desarrollo y Héroes de la Patria; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei, jefe de la Oficina Presidencial de Asuntos Estratégicos y presidente de la Oficina Ejecutiva de Abu Dabi; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada, además de otras altas autoridades.
Al término de la visita, Mohamed bin Zayed partió del aeropuerto internacional de Hamad, donde fue despedido por el jeque Tamim bin Hamad Al Thani y varias autoridades.