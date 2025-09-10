El Consejo de Medios de Emiratos subraya la importancia del Foro Internacional de Comunicación Gubernamental en la región

SHARJAH, 10 de septiembre de 2025 (WAM) – Mohammed Saeed Al Shehhi, secretario general del Consejo de Medios de Emiratos, destacó la relevancia de la participación del organismo en la 14ª edición del Foro Internacional de Comunicación Gubernamental (IGCF 2025), que este año se celebra en el emirato de Sharjah bajo el lema “Comunicación para la calidad de vida”. Según señaló, el encuentro es uno de los más destacados tanto en Emiratos Árabes Unidos como en la región.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) durante la jornada inaugural, Al Shehhi afirmó:

«Nuestra participación se articula a través de un pabellón que pone en valor el concepto de calidad de vida en Emiratos, al tiempo que muestra los entornos desérticos y montañosos del país».

Añadió:

«En el Consejo de Medios de Emiratos situamos a las personas en el centro de nuestras prioridades, porque son los verdaderos creadores de contenido. Con esta visión, lanzamos recientemente el Permiso de Anunciante, que regula la publicidad en las redes sociales, tanto si es pagada como si no, garantizando la protección de individuos y empresas».

Al Shehhi destacó la elevada demanda del Permiso de Anunciante, con más de 1.800 creadores de contenido registrados hasta la fecha. Subrayó que se trata de una medida proactiva, exclusiva de Emiratos, ampliamente reconocida en el ámbito regional y que tendrá un impacto positivo en la regulación del sector publicitario, especialmente para particulares.

El secretario general recordó además que en los últimos dos años el Consejo de Medios de Emiratos ha establecido un marco legislativo integral y sólidas políticas regulatorias, que han repercutido de forma positiva en el desarrollo, la eficiencia y la sostenibilidad del sector mediático del país.