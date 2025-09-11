Emiratos condena el atentado terrorista en la aldea de Darul Jamal, en Nigeria

ABU DABI, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más enérgicos el atentado terrorista perpetrado contra la aldea de Darul Jamal, en el noreste de Nigeria, que causó decenas de muertos y heridos entre la población civil.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó la firme condena de Emiratos a estos actos terroristas y su rechazo permanente a toda forma de violencia, extremismo y terrorismo dirigidos a socavar la seguridad y la estabilidad.

El ministerio expresó sus condolencias y su más sentido pésame a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de la República Federal de Nigeria, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.