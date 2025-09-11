Mansour bin Zayed recibe al primer ministro de Senegal

ABU DABI, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Oficina Presidencial de Emiratos Árabes Unidos, recibió este jueves en el palacio Qasr Al Watan, en Abu Dabi, a Ousmane Sonko, primer ministro de la República de Senegal.

Las conversaciones se centraron en las relaciones bilaterales entre Emiratos y Senegal y en las oportunidades para profundizar la cooperación en áreas de interés común en beneficio de ambos países y de sus pueblos.

El encuentro incluyó además un repaso de diversas cuestiones de interés compartido.