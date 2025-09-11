El UAE Team Emirates-XRG se impone en el Giro della Toscana en Italia

PONTEDERA, Italia, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – El ciclista mexicano Isaac Del Toro protagonizó una actuación brillante al conquistar el Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini, con un tiempo de 4h25m38s, y sumar otro capítulo a la memorable temporada del UAE Team Emirates-XRG.

El joven talento lanzó su ataque decisivo en la subida al Monte Serra, a unos 27 kilómetros de la meta, y mantuvo la ventaja hasta la llegada en Pontedera, pese a la intensa persecución del pelotón. Con esta victoria, Del Toro alcanza su quinto triunfo en pruebas de un día en lo que va de año.

La carrera, de 199,2 kilómetros, recorrió el terreno quebrado de la Toscana antes de afrontar en dos ocasiones la ascensión al Monte Serra. El UAE Team Emirates-XRG trabajó con solidez en el grupo principal, protegiendo a Del Toro. En el tramo decisivo, el mexicano mostró su fortaleza al atacar y abrir un hueco que ningún rival logró cerrar.