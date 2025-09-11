El presidente de Emiratos llega a Salalah en visita fraternal y es recibido por el sultán de Omán

SALALAH, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó este jueves a Salalah en visita fraternal al Sultanato de Omán.
El sultán Haitham bin Tariq dio la bienvenida al mandatario emiratí a su llegada al aeropuerto real.
Mohamed bin Zayed estuvo acompañado por una delegación integrada por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Oficina Presidencial; el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos de Desarrollo y Héroes de la Patria; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos Especiales; y el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente emiratí, además de otras altas autoridades.
También estuvieron presentes para dar la bienvenida el jeque Shihab bin Tarik Al Said, vice primer ministro para Asuntos de Defensa; el jeque Theyazin bin Haitham bin Tarik Al Said, ministro de Cultura, Deportes y Juventud; y el jeque Bilarab bin Haitham Al Said, junto con varios ministros y altos cargos del sultanato.