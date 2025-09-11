Emiratos lanzará el “Aid Foresight Programme”

ABU DABI, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – El Consejo Internacional de Acción Humanitaria y Filantrópica (IHPC), dependiente de la Oficina Presidencial de Emiratos Árabes Unidos, anunció el lanzamiento del Aid Foresight Programme. La iniciativa, que se celebrará del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2025, consistirá en una serie de clases magistrales impartidas por expertos internacionales a la dirigencia humanitaria del país, con el objetivo de aportar conocimientos actualizados sobre la evolución de la ayuda exterior.

El programa busca alinear el compromiso de Emiratos de contribuir a dar forma al futuro de la asistencia internacional con un conocimiento profundo sobre el estado actual del humanitarismo, combinando perspectivas teóricas y prácticas. Basado en cuatro pilares —educación, capacitación, intercambio de experiencias y redes estratégicas—, pretende reforzar el ecosistema emiratí de ayuda con la previsión y claridad necesarias para desenvolverse en un escenario global en rápida transformación.

Reconocido ya como un actor de primer orden en el ámbito humanitario, Emiratos considera esencial que los responsables de sus programas de ayuda cuenten con una comprensión precisa y matizada de sus áreas de acción. Se trata del primer programa de este tipo, que pone a la experiencia internacional frente a la dirigencia emiratí en la materia.

En un mundo en el que los desafíos geopolíticos, humanitarios y de desarrollo están cada vez más interconectados, la capacidad de anticipación no es un lujo, sino una necesidad, subrayaron los organizadores.

Entre los expertos seleccionados para dirigir las clases figuran:

Beatriz Nofal, asesora sénior en gobernanza global, integración regional y relaciones exteriores, que ejerció como representante especial de Argentina para asuntos del G-20 y ha colaborado con el Banco Mundial y el BID;

Bart Fonteyne, asesor sénior en desarrollo y ayuda humanitaria en Hyphen, con experiencia en evaluaciones de políticas y modelos estratégicos en África;

Hosuk Lee-Makiyama, asesor sénior en comercio, tecnología y asuntos internacionales, director del ECIPE y miembro del LSE Trade Policy Hub, que asesora regularmente a gobiernos del G7 y del G20 en políticas comerciales, integración económica y seguridad.

El Aid Foresight Programme está liderado por la Oficina de Desarrollo y Asuntos (ODA) con el apoyo de la Oficina Presidencial. Entre las instituciones participantes se encuentran el Fondo de Desarrollo de Abu Dabi (ADFD), la Media Luna Roja de Emiratos, la Agencia de Ayuda de Emiratos (dependiente del Ministerio de Exteriores) y las 13 entidades afiliadas a Erth Zayed Philanthropies.

El objetivo es consolidar a Emiratos como referente en la definición del futuro de la ayuda exterior a través de la innovación, la cooperación y el liderazgo estratégico, y preparar al país para intervenir con mayor eficacia en regiones afectadas por crisis o desatendidas por donantes tradicionales, como África, Asia, América Latina y entornos frágiles en el posconflicto.