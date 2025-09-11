Noura Al Kaabi destaca el compromiso de Emiratos con la diversidad y el diálogo en la conferencia de Monocle sobre calidad de vida

BARCELONA, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – Noura bint Mohammed Al Kaabi, ministra de Estado de Emiratos Árabes Unidos, participó en la décima edición de la Quality of Life Conference organizada por la revista Monocle en Barcelona. En una conversación con Tyler Brûlé, director editorial de la publicación, y Andrew Tuck, su redactor jefe, analizó cómo los valores de apertura y convivencia del país guían su diplomacia y su cooperación internacional.

Durante el diálogo, Al Kaabi subrayó el firme compromiso de Emiratos con la apertura, la coexistencia y el diálogo, y explicó que un factor clave en el progreso del país —y un principio rector de su acción exterior— es la “convicción de que asumir la diversidad y el diálogo sienta las bases de un mundo y una sociedad pacíficos y prósperos”.

Ilustró esta visión con iniciativas emblemáticas como la Casa de la Familia Abrahámica en Abu Dabi, símbolo del diálogo interreligioso, la convivencia pacífica y el respeto mutuo dentro del país. También puso de relieve cómo la cultura puede ser una herramienta poderosa para unir comunidades de distintas confesiones. En este contexto mencionó el proyecto de la Unesco Revive the Spirit of Mosul, al que Emiratos destinó 50,4 millones de dólares, y que, según destacó, demuestra cómo el patrimonio cultural compartido puede fomentar la paz y el entendimiento mutuo.

Al referirse a los desafíos globales actuales, Al Kaabi insistió en la necesidad urgente de que la comunidad internacional se una para combatir el discurso del odio, el racismo y todas las formas de intolerancia. Citó como ejemplo la coautoría emiratí de la Resolución 2686 del Consejo de Seguridad de la ONU, que muestra cómo los países pueden colaborar para frenar la intolerancia en todas sus formas y ayudar a prevenir conflictos futuros.

La ministra defendió asimismo la importancia de propiciar el diálogo y dar cabida a perspectivas diversas, tanto a escala local como internacional. “A través de eventos globales y plataformas de colaboración, Emiratos seguirá impulsando la inclusión, el intercambio cultural y las conexiones auténticas entre personas como bases de la paz, la estabilidad y la prosperidad”, afirmó.

La Quality of Life Conference de Monocle se ha consolidado como un foro mundial de referencia que cada año reúne a visionarios, líderes de opinión e innovadores de todo el mundo para intercambiar perspectivas sobre cómo construir ciudades y sociedades inclusivas, resilientes y con oportunidades para todos.