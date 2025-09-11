Emiratos participa en un taller para elaborar la estrategia del Golfo contra el blanqueo de capitales

ABU DABI, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos, representado por su Ministerio del Interior, tomó parte en un taller dedicado a la preparación de la Estrategia del Golfo contra el Blanqueo de Capitales.

El encuentro fue organizado por la Secretaría General del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y acogido por el Ministerio del Interior del Estado de Kuwait entre el 8 y el 11 de septiembre.

El objetivo del taller fue establecer un marco estratégico unificado que refuerce la cooperación en materia de seguridad y regulación entre los Estados miembros del CCG, garantizando al mismo tiempo la alineación con las normas internacionales emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y por el Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y Norte de África (MENAFATF).

Los debates se centraron en potenciar el papel de la Secretaría del CCG en la lucha contra los delitos de blanqueo de capitales, así como en revisar las legislaciones nacionales, políticas y mecanismos con vistas a su mejora.

El evento contó con la participación de Jassim Mohammed Al-Budaiwi, secretario general del CCG, junto a representantes de los ministerios del Interior de los países miembros, autoridades regulatorias y judiciales, bancos centrales y organismos internacionales especializados.