El Instituto del Patrimonio de Sharjah aborda la cooperación cultural con Finlandia

SHARJAH, 12 de septiembre de 2025 (WAM) – El Instituto del Patrimonio de Sharjah (SIH) analizó nuevas vías para reforzar la cooperación en materia de cultura y patrimonio y estrechar las relaciones bilaterales con la República de Finlandia. La reunión se celebró en la sede del instituto entre su presidente, Abdulaziz Al Musallam, y la embajadora finlandesa en Emiratos Árabes Unidos, Tuula Yrjölä.

Al Musallam explicó que durante el encuentro ambas partes estudiaron fórmulas para organizar programas y actividades culturales conjuntas entre Sharjah y Finlandia y acordaron varias propuestas prácticas para consolidar los lazos culturales.

El responsable emiratí subrayó que Finlandia cuenta con un patrimonio rico y una notable diversidad cultural, y consideró que esta reunión supone un paso importante en el fortalecimiento de las relaciones entre el emirato y el país europeo.

Por su parte, la embajadora Yrjölä expresó su satisfacción por la visita al SIH y destacó que la cita representa un avance relevante en las relaciones culturales entre los dos países. Subrayó, además, el interés de Finlandia en desarrollar la cooperación cultural y patrimonial con Sharjah y en abrir nuevas perspectivas para futuras asociaciones.

La visita se enmarca en los esfuerzos conjuntos por promover el diálogo cultural y el intercambio de conocimientos entre pueblos. Esta iniciativa contribuirá a ampliar la cooperación entre el SIH y las instituciones culturales finlandesas y refuerza el papel de Sharjah como puente de comunicación cultural y civilizacional a escala regional e internacional.