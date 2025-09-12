Los presidentes de Emiratos y Francia mantienen una llamada telefónica para tratar las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 12 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, mantuvieron este viernes una conversación telefónica en la que abordaron la cooperación bilateral en el marco de la asociación estratégica entre ambos países. La llamada incluyó también el reciente ataque israelí contra territorio qatarí.

Ambos dirigentes reiteraron su condena al ataque, que consideraron una violación de la soberanía de Qatar y una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales.

Durante la conversación, Mohamed bin Zayed y Macron subrayaron asimismo la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales para avanzar en la creación de un Estado palestino independiente basado en la solución de dos Estados, como vía para lograr una estabilidad duradera en Oriente Próximo.

Los dos líderes reafirmaron además su rechazo a cualquier intento israelí de anexionarse Cisjordania o partes de los territorios palestinos ocupados, o de desplazar por la fuerza a la población palestina. Advirtieron de que estas acciones socavarían la estabilidad regional y constituirían una seria amenaza para la aplicación de la solución de dos Estados conforme a los principios del derecho internacional.