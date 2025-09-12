Del Toro completa el triplete italiano con la victoria en la Coppa Sabatini

PECCIOLI, Italia, 12 de septiembre de 2025 (WAM) – El mexicano Isaac Del Toro, figura del UAE Team Emirates-XRG, amplió su racha triunfal en Italia al imponerse en la Coppa Sabatini, su tercera victoria consecutiva en tierras italianas en apenas tres días, consolidando un momento excepcional para el equipo emiratí.

Del Toro se escapó del grupo de tres corredores que lideraba la prueba en los últimos kilómetros de los exigentes circuitos de Peccioli. A falta de 7 kilómetros lanzó un ataque decisivo y, en la subida final, superó con claridad a Benjamin Thomas (Cofidis) y a Ben Granger (MG.K Vis Construzioni e Ambiente) para cruzar primero la meta.

El recorrido, de 197,6 kilómetros, presentó constantes repechos y ascensiones selectivas, con un desenlace especialmente duro que premiaba la agresividad y la inteligencia táctica.

Mientras tanto, en la Vuelta a España, el portugués João Almeida aumentó la presión en la lucha por el maillot rojo. Partía con 50 segundos de desventaja respecto al líder Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), pero recuperó 10 segundos en la contrarreloj individual de la etapa 18, dejando todo abierto para un emocionante desenlace en la clasificación general el sábado.

Almeida terminó tercero en la crono, ganada por Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). En los 12,2 kilómetros del recorrido, el UAE Team Emirates-XRG brilló en conjunto: el portugués Ivo Oliveira logró su primer top 5 en una gran vuelta y el australiano Jay Vine firmó una actuación sobresaliente para finalizar segundo.

Vine se quedó a solo un segundo de arrebatarle el triunfo a Ganna, pero continúa portando el maillot de la montaña y será una pieza clave en los planes de Almeida para intentar destronar a Vingegaard en la etapa 20.