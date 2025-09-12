Reem Al Hashimy visita India para reforzar las relaciones bilaterales

NUEVA DELHI, 12 de septiembre de 2025 (WAM) – La ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, realizó el 10 de septiembre una visita oficial a la capital india, Nueva Delhi.

El viaje tuvo como objetivo avanzar en las relaciones estratégicas entre Emiratos y la República de la India, dando continuidad a recientes contactos de alto nivel, entre ellos las visitas del jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, en septiembre de 2024, y del jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa, en abril de 2025.

Durante su estancia, Al Hashimy se reunió con Vikram Misri, secretario de Asuntos Exteriores del Ministerio de Exteriores indio, en un encuentro al que también asistió Abdulnasser Alshaali, embajador emiratí en India. En la reunión, ambas partes analizaron los resultados del 4º Diálogo Estratégico Emiratos-India y de la 15ª Comisión Conjunta, con el propósito de transformarlos en programas prácticos de cooperación en ámbitos como comercio e inversión, energía, defensa y seguridad, aviación civil, tecnología avanzada e intercambio cultural.

Las dos delegaciones reafirmaron su compromiso de reforzar la coordinación y el intercambio de visiones sobre los principales retos y oportunidades regionales e internacionales, y subrayaron la importancia de desarrollar mecanismos de cooperación en un marco multilateral que consolide el papel de Emiratos e India como actores activos en la promoción de la estabilidad y del desarrollo sostenible a escala regional e internacional.

Al Hashimy destacó asimismo el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales, recordando que el comercio entre los dos países alcanzó los 100.050 millones de dólares en 2024-2025. Señaló que este resultado refleja la estrecha asociación estratégica entre Emiratos e India y abre la vía para ampliar la colaboración en múltiples sectores.