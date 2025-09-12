Mansour bin Zayed aprueba 74 nuevas actividades económicas en las explotaciones agrícolas

ABU DABI, 12 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y jefe de la Oficina Presidencial, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de la Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi (ADAFSA), emitió la Decisión nº 5 de 2025, que modifica algunas disposiciones de la Decisión nº 3 de 2023 sobre la realización de actividades económicas en las explotaciones agrícolas.

El artículo 2 de la nueva disposición incorpora 74 actividades económicas a la lista de autorizadas en las fincas, lo que eleva a 145 el número total de prácticas aprobadas. Las nuevas actividades se reparten en varias categorías: 41 vinculadas a la producción vegetal, nueve de apoyo a la producción vegetal, ocho de servicios de apoyo alimentario, 12 de apoyo industrial, dos de servicios generales y dos de carácter recreativo.

El artículo 1 de la decisión sustituye el punto 2 del artículo 5 de la Decisión nº 3 de 2023 por el siguiente texto: “La superficie construida destinada a la práctica de actividades económicas no podrá superar el límite establecido por la autoridad competente del emirato.”

Asimismo, el punto 3 del artículo 5 queda redactado así: “Los propietarios de explotaciones agrícolas o los establecimientos autorizados en el emirato de Abu Dabi podrán desarrollar actividades económicas en las fincas, siempre que la explotación se utilice conforme a su finalidad prevista.”

Tariq Ahmed Al Ameri, director general interino de la ADAFSA, explicó que la medida forma parte de los trabajos del Comité para las Actividades Económicas en Explotaciones Agrícolas, creado por instrucción de la Oficina Ejecutiva de Abu Dabi e integrado por miembros del Departamento de Desarrollo Económico (ADDED), del Departamento de Municipios y Transporte (DMT) y del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dhabi).

Al Ameri señaló que el comité ha trabajado para optimizar el uso de las fincas, ampliar el abanico de actividades económicas viables y regular la práctica de actividades recreativas y turísticas, transformando las explotaciones en iniciativas de inversión, experiencias educativas, de ocio y de carácter patrimonial que apoyen al sector turístico del emirato.

Añadió que la decisión refleja el respaldo de la dirección emiratí y se inscribe en la estrategia de la ADAFSA de diversificar las actividades económicas permitidas en las fincas, lo que contribuye a reforzar el sistema de seguridad alimentaria, aumentar la producción local de vegetales y animales y promover el agroturismo.

El responsable destacó además que la ADAFSA trabaja en coordinación con las entidades gubernamentales encargadas de la regulación, la concesión de licencias y la supervisión, a fin de garantizar que los objetivos de la decisión se cumplan de acuerdo con la visión de Abu Dabi de un desarrollo sostenible y con su posición como centro de innovación agrícola y económica.

Al Ameri subrayó también que los organismos gubernamentales realizan esfuerzos significativos para simplificar y agilizar los procesos de regulación, licencias, clasificación e inspección, en línea con la legislación vigente en el emirato, con el fin de garantizar la sostenibilidad de estos logros y respaldar el desarrollo integral.