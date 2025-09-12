Emiratos convoca al número dos de la misión israelí y condena el ataque y las declaraciones hostiles contra Qatar

ABU DABI, 12 de septiembre de 2025 (WAM) – La ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, convocó al subjefe de misión de Israel en el país, David Ohad Horsandi, para expresar una firme condena al ataque israelí calificado de flagrante y cobarde contra el Estado de Qatar, así como a las declaraciones hostiles del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Al Hashimy subrayó que esta agresión constituye una grave violación de la soberanía de Qatar, una infracción del derecho internacional y de la Carta de la ONU, además de una escalada irresponsable que amenaza la paz y la seguridad regionales e internacionales.

La ministra reiteró que la seguridad y la estabilidad de Qatar forman parte integral de la seguridad y la estabilidad de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), y recalcó que cualquier agresión contra un país del bloque supone un ataque al marco colectivo de seguridad del Golfo.

Añadió además que la continuidad de este tipo de retórica hostil y provocadora socava las perspectivas de estabilidad y empuja a la región hacia escenarios extremadamente peligrosos, consolidando una situación inaceptable que no puede pasarse por alto.