Etihad bate récord y transporta 2 millones de pasajeros en agosto

ABU DABI, 12 de septiembre de 2025 (WAM) – Etihad Airways anunció sus estadísticas de tráfico correspondientes a agosto de 2025, un mes histórico en el que la aerolínea superó por primera vez la cifra de 2 millones de pasajeros en un solo mes.

La compañía transportó 2 millones de viajeros durante el periodo, lo que supone un incremento del 22 % respecto a agosto de 2024. El factor de ocupación se situó en el 91 %, frente al 89 % del mismo mes del año pasado, reflejo de una fuerte demanda y de una utilización muy eficiente de la capacidad disponible.

En lo que va de año, Etihad ha trasladado a 14,2 millones de pasajeros, un 18 % más que en el mismo periodo de 2024, con un factor de ocupación medio del 88 %.

“Agosto fue un mes histórico para Etihad, al superar por primera vez los 2 millones de pasajeros en un solo mes. Este resultado récord, unido a un crecimiento interanual del 22 % y a un factor de ocupación del 91 %, refleja la confianza que los viajeros depositan en nuestra gente y en el servicio extraordinario que ofrecemos cada día”, afirmó Antonoaldo Neves, consejero delegado de Etihad Airways.

La flota operativa de la aerolínea se ha ampliado hasta alcanzar los 112 aviones, lo que respalda una red en expansión que ya cubre 81 destinos de pasajeros. En agosto, Etihad incorporó además el nuevo A321LR, llevando por primera vez en la región el estándar de lujo de los aviones de fuselaje ancho a operaciones de fuselaje estrecho.