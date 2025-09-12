Emiratos entrega a Suecia a fugitivos reclamados por tráfico de armas

ABU DABI, 12 de septiembre de 2025 (WAM) – El Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos entregó a las autoridades de Suecia a varios fugitivos detenidos por la Policía de Dubái en cumplimiento de una notificación roja emitida por Interpol.

Los sospechosos figuraban entre los más buscados por las autoridades suecas bajo la acusación de tráfico ilegal de armas de fuego.

La extradición se llevó a cabo tras una resolución judicial y una decisión del Ministerio de Justicia, lo que reafirma el compromiso de Emiratos con los procedimientos legales internacionales.

El Ministerio del Interior subrayó su determinación de combatir el crimen organizado transnacional y de reforzar la cooperación internacional con países estratégicos para proteger a las sociedades, consolidar la justicia y promover la seguridad y la estabilidad a escala global.