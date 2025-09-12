El presidente de Emiratos y el primer ministro de Hungría abordan las relaciones bilaterales

ABU DABI, 12 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el marco de una visita de trabajo al país.

Ambas partes analizaron oportunidades para ampliar la cooperación en distintos ámbitos, con especial atención a la economía, la inversión, el desarrollo, las energías renovables y la tecnología, además de la cultura y otras áreas clave que apoyan las prioridades de desarrollo de ambos Estados y contribuyen al bienestar de sus pueblos.

Durante el encuentro, los dos dirigentes reafirmaron su compromiso conjunto de reforzar la cooperación bilateral en beneficio de los intereses comunes. Subrayaron el crecimiento sostenido de las relaciones entre Emiratos y Hungría, que este año celebran el 35º aniversario del establecimiento de vínculos diplomáticos. Este hito refleja, según destacaron, su visión compartida de construir una asociación eficaz que contribuya a los objetivos de desarrollo y abra horizontes de crecimiento sostenible.

Mohamed bin Zayed y Orbán intercambiaron además puntos de vista sobre diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común, reiterando su apoyo a todos los esfuerzos encaminados a promover la paz y la estabilidad tanto a escala regional como mundial.

A la reunión asistió también el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos Especiales, junto con otras altas autoridades.